Россияне убили и ранили десять человек в Херсонской и Донецкой областях
Суббота, 9 ноября 2024, 08:51
За сутки 8 ноября в Херсонской и Донецкой областях от российских обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских.
Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА
Детали: Россияне убили жителя Донецкой области в Курахово, еще пятерых ранили - двух в Часовом Яру, по одному в Курахово, Северске и Торском.
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На Херсонщине еще два человека ранены.
В пятницу российские военные попали в образовательное учреждение, пенитенциарное учреждение и магазин; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 7 многоэтажек и 15 частных домов.