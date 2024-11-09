Россияне убили и ранили десять человек в Херсонской и Донецкой областях

За сутки 8 ноября в Херсонской и Донецкой областях от российских обстрелов погибли по меньшей мере трое гражданских.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: Россияне убили жителя Донецкой области в Курахово, еще пятерых ранили - двух в Часовом Яру, по одному в Курахово, Северске и Торском.

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На Херсонщине еще два человека ранены.

В пятницу российские военные попали в образовательное учреждение, пенитенциарное учреждение и магазин; в жилых кварталах населенных пунктов области повредили 7 многоэтажек и 15 частных домов.