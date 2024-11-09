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СМИ: Одна из идей Трампа предусматривает европейские войска в буферной зоне

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 9 ноября 2024, 09:52
СМИ: Одна из идей Трампа предусматривает европейские войска в буферной зоне
фото: getty images

Дональд Трамп может призвать европейские войска обеспечить 800-мильную (1200-километровую) буферную зону между российской и украинской армиями в рамках плана замораживания войны между двумя странами.

Источник: The Telegraph со ссылкой на окружение новоизбранного президента США, "Европейская правда"

Детали: Детали плана появились после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что любая попытка заключить мир путем умиротворения России будет означать "самоубийство" для Европы.

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Этот план является одним из нескольких, которые рассматривает Трамп, который перед избранием на пост президента США заявил, что начнет мирные переговоры до того, как вступит в должность в январе.

План новоизбранного президента, изложенный тремя сотрудниками штаба Трампа, предусматривает, что нынешняя линия фронта будет заморожена, а Украина согласится отложить свои амбиции по вступлению в НАТО на 20 лет.

В обмен на это США наполнят Украину оружием, чтобы удержать Россию от возобновления войны.

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США не будут предоставлять войска для патрулирования и охраны буферной зоны, а также не будут финансировать ее.

"Мы можем провести обучение и предоставить другую поддержку, но ствол пушки будет европейским", – сказал член команды Трампа.

"Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы", – сказал он.

В пятницу британский бывший министр финансов Джордж Осборн заявил, что для Великобритании нереально продолжать поддерживать Украину без поддержки США после победы Трампа.

Сам Трамп никогда подробно не объяснял, какое именно соглашение, по его мнению, может положить конец войне.

Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.

После саммита Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.

мирвойнаТрампСША
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