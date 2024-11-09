ВМС показали испытания корвета "Иван Мазепа"

Военно-морские силы показали, как корвет "Иван Мазепа" продолжает успешно проходить государственные испытания.

Источник: ВМС

Детали: По данным военных, во время артиллерийских стрельб он продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели.

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Уточняется, что корабль оснащен современными системами вооружения, которые значительно повышают его боевые возможности.

Модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны.

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Дословно: "Иван Мазепа" - это не только новейшие технологии, но и символ украинского несокрушимого флота.

Уверенность в наших силах растет, и мы готовы к новым вызовам войны.

Украина - непобедимая морская держава, способная дать отпор любым угрозам".

Напомним: В августе 2022 президент Владимир Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который построит Украине Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".