ВМС показали испытания корвета "Иван Мазепа"
Военно-морские силы показали, как корвет "Иван Мазепа" продолжает успешно проходить государственные испытания.
Источник: ВМС
Детали: По данным военных, во время артиллерийских стрельб он продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели.
Уточняется, что корабль оснащен современными системами вооружения, которые значительно повышают его боевые возможности.
Модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны.
Дословно: "Иван Мазепа" - это не только новейшие технологии, но и символ украинского несокрушимого флота.
Уверенность в наших силах растет, и мы готовы к новым вызовам войны.
Украина - непобедимая морская держава, способная дать отпор любым угрозам".
Напомним: В августе 2022 президент Владимир Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который построит Украине Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".