Зеленский назвал строящийся для Украины корвет "Гетман Иван Мазепа"
Четверг, 18 августа 2022, 15:20
Президент Владимир Зеленский присвоил первому корвету класса "Ada" ВМС ВСУ, который построит Украине Турция, имя "Гетман Иван Мазепа".
Источник: сообщение Генштаба, указ на сайте президента
Дословно: "В целях восстановления исторических традиций национальной армии, увековечение памяти выдающегося украинского государственного деятеля гетмана Войска Запорожского Ивана Мазепы постановляю:
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Присвоить корвету класса "Ada" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины имя гетмана Ивана Мазепы и в дальнейшем именовать этот корвет – корвет "Гетман Иван Мазепа".
Предыстория:
- ВМС ВС Украины в 2021 году решила списать корабль "Винница" (A206) и два рейдовых катера - "Токмак" (A733) и еще один катер.
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