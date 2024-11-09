Сырский: В октябре украинскими дронами поражено более 52 тысяч целей РФ

Главнокомандующий Александр Сырский сообщил, что в октябре 2024 года в результате осуществленных боевых вылетов дронов украинскими защитниками уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника.

Источник: Сырский на совещании с командирами подразделений беспилотных систем

Детали: Сырский отметил, что отдельного внимания заслуживают поражения 129 артиллерийских систем, 221 единицы вражеского радиооборудования и более 4 тысяч живой силы противника.

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Прямая речь Сырского: "Особая благодарность экипажам 414 полка БпС КСВ, 412 батальона БпС СБС, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности.

Несмотря на сложные погодные условия, подразделения беспилотных систем ВС Украины в целом продолжают демонстрировать высокую эффективность на поле боя.

Наиболее эффективно себя проявили беспилотные авиационные комплексы - ударные дроны-бомберы. Их операторами выполнено более 7000 миссий.

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В октябре в результате осуществленных боевых вылетов дронов уничтожено и поражено более 52 тысяч целей противника".