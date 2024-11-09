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Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

Иванна Костина, Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 17:28
Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи
Андрей Сибига, фото Getty Images

Глава МИД Андрей Сибига назвал телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом свидетельством налаженного диалога, команды начнут подготовку их встречи.

Источник: Сибига на пресс-конференции с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Киеве, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "Диалог между президентом Зеленским и президентом-электом Трампом уже налажен. И скорость проведения телефонного разговора является свидетельством уже существующего прямого диалога между главами государств.

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Конечно, обсуждались возможные будущие контакты на уровне лидеров. Было договорено, что команды начнут практическую подготовительную работу к организации встречи".

Детали: Он напомнил, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в США в сентябре встретился с тогдашним кандидатом в президенты Дональдом Трампом и представил украинское видение достижения справедливого мира.

"Эта философия также была отражена в поздравлении президента Зеленского в адрес новоизбранного президента США, то есть достижение мира через силу", – сказал Сибига.

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Он также добавил, что Зеленский был одним из первых мировых лидеров, которые говорили с Трампом по телефону после его избрания.

"Это был хороший разговор, искренний разговор, где состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего взаимодействия. Мы рассчитываем на этот контакт на уровне лидеров"

"Также во время разговора были обсуждены дальнейшие шаги для основания каналов коммуникации между командами, и эта работа также уже началась. Поэтому мы открыты к дальнейшему сотрудничеству.

Я убежден, что всех нас объединяет цель достижения справедливого мира и остановки российской агрессии", – заявил министр.

Сибига подчеркнул, что здесь очень важно не подменять понятия, надо говорить о справедливом мире, а не умиротворении.

Что предшествовало: Зеленский, поздравляя Трампа с победой, сказал, что ценит его приверженность подходу "мир через силу", и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.

После саммита Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что верит, что Трамп хочет быстрого окончания войны, но оно может означать потери для Украины.

ТрампЗеленскийМИД
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