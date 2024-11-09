Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен
Суббота, 9 ноября 2024, 20:43
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина.
Источник: Лубинец в Telegram
Прямая речь: "У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина.
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Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети.
По этому случаю направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны".