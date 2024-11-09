Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 20:43
Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен
Дмитрий Лубинец, фото Anadolu via Getty Images

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российские военные расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина.

Источник: Лубинец в Telegram

Прямая речь: "У оккупантов нет предела цинизму и жестокости! Россияне расстреляли вероятно раненого безоружного украинского воина.

Реклама:

Они зафиксировали это на видео, которое распространяется в сети.

По этому случаю направляю письмо в МККК и ООН. Это нарушение Женевских конвенций, международного гуманитарного права, законов и обычаев ведения войны".

пленныеомбудсменвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Трамп хочет назначить директором Нацразведки политика, который предоставления помощи Украине

Все новости...
пленные
Лубинец встретился с Москальковой в Беларуси: начат новый формат
ОГП: В Украине расследуют 49 дел об убийствах 124 военнопленных
ОГП: Оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении
Последние новости
11:25
"Глобальная эпидемия": в мире более 800 млн человек болеют диабетом
11:23
Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и город под контролем ВСУ
11:19
В перечень лидеров УП 100 вошел Александр Конотопский
11:18
фото В Париже вспыхнули протесты из-за мероприятия в поддержку Израиля, организованного ультраправыми
11:10
В АРМА рассказали об активах экс-менеджеров Минэнерго, нанесших ущерб на 1,5 млрд
11:04
Соцсеть Bluesky пересекла отметку в 15 миллионов пользователей
11:00
Энергетики восстановили питание для почти 2 тысяч потребителей
10:56
велоспортКамбек на Джиро, безумные спуски, дождливая брусчатка на Туре. Топ-10 моментов в карьере Винченцо Нибали
10:53
фотоВСУ получат украинский дистанционный модуль ведения огня
10:40
На Харьковщине из-за вражеского удара повреждена ЛЭП: есть отключения электроэнергии
Все новости...
Реклама:
Реклама: