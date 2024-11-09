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Сырский: Ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению

Катерина ТищенкоСуббота, 9 ноября 2024, 20:57
Сырский: Ситуация на фронте сложная и имеет тенденцию к обострению
Александр Сырский, фото из Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению.

Источник: Сырский в Facebook по итогам разговора с командующим вооруженных сил США в Европе Кристофером Каволи

Прямая речь: "В начале разговора проинформировал американского коллегу об обстановке на линии фронта.

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Ситуация остается сложной и имеет тенденцию к обострению. Враг, используя свое численное преимущество, продолжает вести наступательные действия и сосредоточивает основные усилия на Покровском и Кураховском направлениях.

Есть многочисленные данные о подготовке северокорейских военнослужащих к участию в боевых действиях на стороне российских войск".

Детали: Сырский сообщил, что в ходе разговора американская сторона подтвердила неукоснительное соблюдение взятых обязательств по обеспечению Сил обороны Украины задекларированной номенклатурой вооружения и военной техники.

СырскийвойнаСША
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