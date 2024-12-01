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Для прохождения ВВК больше не нужно будет идти в ТЦК: Минобороны анонсировало цифровую реформу

Иван ДьяконовВоскресенье, 1 декабря 2024, 03:37
Для прохождения ВВК больше не нужно будет идти в ТЦК: Минобороны анонсировало цифровую реформу
Фото: Facebook Черногоренко

Министерство обороны Украины совместно с Министерством здравоохранения и неправительственной организацией "Принцип" представили реформу военно-врачебных комиссий, которая устранит необходимость посещать территориальные центры комплектования.

Источник: Минобороны, заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в Facebook

Детали: В Минобороны признали, что современная система ВВК имеет двусторонние недостатки. С одной стороны, она позволяет отдельным лицам избегать военной службы без законных оснований, а с другой – не предотвращает попадание на службу людей с серьезными заболеваниями, что создает дополнительные трудности для Вооруженных Сил.

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"Принципы работы ВВК не менялись десятилетиями. Система, которая существует сейчас, является рудиментом старого административного подхода. Она полна недостатков, лишних бюрократических осложнений, коррупционных рисков", – отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Прямая речь Черногоренко: "Человеку достаточно будет только визита в гражданское медучреждение. Сделать это можно будет по месту пребывания. А дальше никакой беготни государственными учреждениями - за человека будут бегать данные. Весь обмен цифровыми документами будет длиться считанные минуты".

Детали: Внедрение реформы будет происходить в три этапа и должно завершиться в ноябре 2025 года.

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Черногоренко отметила, что 1 этап цифровой реформы будет реализован в течение 3 месяцев. "Результат – электронное направление на ВВК в Резерв+ и, собственно, сам вывод ВВК в электронном виде", – сообщает заместитель министра. 

2 этап позволит военнообязанным самостоятельно выбрать больницу, где проходить медицинский осмотр для формирования заключения ВВК. "Будет выполнено до 1 июня 2025 года", – говорит Черногоренко.

Прямая речь Черногоренко: "Наше предложение – создать прозрачный и понятный путь, который создаст основу для доверительных отношений и сделает так, чтобы выносились справедливые выводы".

армияТЦК
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