МО: В ноябре армия РФ понесла наибольшие потери с начала войны
Воскресенье, 1 декабря 2024, 15:31
В ноябре российская армия понесла наибольшие безвозвратные и санитарные потери в живой силе с начала широкомасштабного вторжения - 45 720 военных.
Источник: Минобороны
Детали: По данным Генерального штаба, в ноябре в течение суток наши воины "задвухсотили" и "затрехсотили" 2 030 вражеских солдат.
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Это также самый высокий показатель потерь врага за сутки с 24 февраля 2022 года.
ВСУ в этом месяце в целом поразили 307 вражеских танков.
Кроме танков, уничтожены еще 899 вражеских боевых бронированных машин и 884 артиллерийских средств.
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В МО посчитали, что суммарные потери врага в вооружении и технике в ноябре достигают более $3 миллиардов.