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Зеленский похвалил темп заявок на тысячу помощи и анонсировал другие программы поддержки

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 16:34
Зеленский похвалил темп заявок на тысячу помощи и анонсировал другие программы поддержки
Владимир Зеленский в обращении 1 декабря, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже более 1 миллиона 100 тысяч украинцев подали заявки на получение тысячи гривен зимней поддержки и анонсировал другие программы поддержки этой зимой и в течение следующего года.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Уже за первые полдня работы "єПідтримки" миллион сто тысяч украинцев сделали заявки на выплату. И в том числе почти 300 тысяч заявок – на выплату для детей. То есть масштаб программы и темп реализации хорошие.

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Важно, чтобы правительство контролировало работу всех систем в программе – чтобы на сто процентов обеспечили все, что обещано людям. И также правительство должно представить детали других программ поддержки этой зимой и в течение следующего года".

Детали: Зеленский напомнил, что полученные средства можно потратить на оплату ряда украинских товаров и услуг.

"В частности, это коммунальные услуги, украинские лекарства, билеты на железную дорогу, можно будет купить и книги за эти деньги. Ну и, конечно, программа может стать также фактически программой национального доната – если направить эту тысячу на поддержку волонтеров, на нашу оборону", – сказал президент.

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Что предшествовало: Ранее в пресс-службе "Дії" сообщили, что более одного миллиона граждан подали заявку на получение "зимней єПідтримки" через "Дію". Пенсионеры и люди с инвалидностью 1 и 2 группы, которые получают выплаты через "Укрпочту", смогут также получить "Зимнюю єПідтримку" через "Укрпочту".

Зеленскийденьги
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