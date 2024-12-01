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В случае вступления Украины в НАТО статья 5 может действовать не на всей территории - Зеленский

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 16:48
В случае вступления Украины в НАТО статья 5 может действовать не на всей территории - Зеленский
Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае вступления Украины в НАТО во время войны статья 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективную защиту, может распространяться не на всю ее территорию.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства подчеркнул, что Украина никогда юридически не признает любой оккупации Россией своих земель.

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Прямая речь: "Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, но и что другие территории – не украинские. Поэтому Украина никогда не пойдет на это. Если это приглашение, то только полностью всех территорий.

Но мы понимаем, что 5-я поправка (имеется в виду статья 5 Североатлантического договора. – ред.), когда ты член НАТО, не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны против рисков привлечения их в войну".

Детали: В то же время президент отметил, что официальный Киев не получал от партнеров каких-либо предложений о формате членства в Альянсе.

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Что предшествовало: На этой неделе Зеленский впервые выразил готовность согласиться на заморозку войны с Россией, если НАТО пригласит Украину в Альянс и предоставит гарантии безопасности для подконтрольной Киеву территории.

Украинская власть ранее признавала, что Альянс не направит Киеву приглашение о вступлении до завершения войны, и говорила, что такое вступление состоится именно в пределах международно признанных границ.

Читайте больше о том, как Украина может получить приглашение от НАТО и какие риски это вызовет.

ЗеленскийНАТО
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