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Перспективы для инвестиций внутри страны

Зеленский хочет привлечь к переговорам с Россией ЕС и НАТО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 18:42
Зеленский хочет привлечь к переговорам с Россией ЕС и НАТО
Зеленский на пресс-конференции 1 декабря, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что в возможных переговорах с РФ после соответствующего укрепления позиций Украины должны участвовать представители ЕС и НАТО.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве

Прямая речь: "Когда мы имеем этот перечень (пунктов, которые поставят Украину в сильную позицию – ред.), тогда мы можем сесть и общаться. Кто будет за этим столом переговоров? Да, Россия, Украина и, как я сказал, Европейский Союз и НАТО.

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Почему? Потому что мы видим себя частью системы безопасности в этих союзах. И в этом формате я понимаю, когда мы можем сесть, о чем мы будем говорить. Потому что я буду понимать, кто вокруг нас и о чем мы можем договариваться".

Детали: При этом Зеленский заявил, что самый трудный вопрос, который надо будет решать, будет заключаться в том, согласна ли Россия вообще видеть Украину независимой страной.

"Я думаю, что самый трудный вопрос, который нам надо будет решать... потому что лицо, которое будет сидеть напротив, Россия, если они не захотят мира, не захотят видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться?", - сказал он.

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Президент также подчеркнул, что, если заморозить войну без сильной позиции для Украины, Россия вскоре вернется с новой агрессией.

"Если будет заморожен конфликт без какой-либо сильной позиции для Украины, тогда Путин придет через 2-3-5 лет, это не зависит от нас, он вернется и он разрушит нас полностью. Он попытается нас разрушить", - сказал он.

ЗеленскийпереговорыЕСНАТО
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