Зеленский объяснил, почему не просит партнеров ввести войска: Половина прекратит помощь

Президент Владимир Зеленский заявил, что не обращается к партнерам с просьбой прислать войска в Украину, поскольку тогда около половины из них вообще прекратят свою поддержку.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве

Прямая речь: "Мы никогда не попросим бросить войска на нашу территорию... Хотим ли мы? Да, конечно, мы будем счастливы... Потому что он (Путин – ред.) является союзником с КНДР, с Ираном, а мы одни воюем. Да, с помощью партнеров, мы вас благодарим, но мы одни на земле.

Реклама:

И если я подниму вопрос: "пожалуйста, нам нужны ваши войска на земле", с НАТО или без НАТО, если я подниму эту тему, сразу же половина наших союзников прекратят свою поддержку, вот почему я не могу рисковать.

Но если вы спрашиваете меня, хотим ли мы – да, мы не можем быть против любой большой поддержки, помощи Украине со стороны наших партнеров".

Детали: Зеленский также сообщил, что за ноябрь российская армия применила против Украины 347 ракет различных типов, включая баллистические, а также более чем 2,5 тысячи "Шахедов".

РЕКЛАМА:

"Ни одна страна не выдержала бы такой террор в одиночку", – подчеркнул он.