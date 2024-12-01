Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Зеленский объяснил, почему не просит партнеров ввести войска: Половина прекратит помощь

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 декабря 2024, 19:01
Зеленский объяснил, почему не просит партнеров ввести войска: Половина прекратит помощь
Зеленский на пресс-конференции 1 декабря, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что не обращается к партнерам с просьбой прислать войска в Украину, поскольку тогда около половины из них вообще прекратят свою поддержку.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой в Киеве

Прямая речь: "Мы никогда не попросим бросить войска на нашу территорию... Хотим ли мы? Да, конечно, мы будем счастливы... Потому что он (Путин – ред.) является союзником с КНДР, с Ираном, а мы одни воюем. Да, с помощью партнеров, мы вас благодарим, но мы одни на земле.

Реклама:

И если я подниму вопрос: "пожалуйста, нам нужны ваши войска на земле", с НАТО или без НАТО, если я подниму эту тему, сразу же половина наших союзников прекратят свою поддержку, вот почему я не могу рисковать.

Но если вы спрашиваете меня, хотим ли мы – да, мы не можем быть против любой большой поддержки, помощи Украине со стороны наших партнеров".

Детали: Зеленский также сообщил, что за ноябрь российская армия применила против Украины 347 ракет различных типов, включая баллистические, а также более чем 2,5 тысячи "Шахедов".

РЕКЛАМА:

"Ни одна страна не выдержала бы такой террор в одиночку", – подчеркнул он.

Зеленскийпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

Все новости...
Зеленский
Зеленский хочет привлечь к переговорам с Россией ЕС и НАТО
В случае вступления Украины в НАТО статья 5 может действовать не на всей территории - Зеленский
Зеленский надеется, что Байден приблизит приглашение Украины в НАТО
Последние новости
11:43
МВД Грузии заявило о задержании ночью полсотни протестующих
11:24
TikTok проиграл апелляцию по делу о своей принудительной продаже в США
11:12
Реформа МСЭК: в Минздраве рассказали, отменят ли бесплатные обзоры для людей с инвалидностью
10:59
Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники
10:41
фотоСпасатели показали заснеженный Пип Иван
10:30
Шольц назвал преждевременными разговоры о немецких миротворцах в Украине
10:19
Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский
10:03
Тест раком легких: ученые изучают способ ранней диагностики онкозаболевания
09:59
На Запорожье объявили траур
09:35
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: