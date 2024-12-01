У Байдена заявили, что не рассматривают возвращение Украине ядерного оружия

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что возвращение Украине ядерного оружия не рассматривается как часть усилий по военной поддержке.

Источник: Салливан в интервью ABC News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Салливана попросили прокомментировать статью The New York Times, согласно которой некоторые чиновники администрации Байдена допустили возможность "вернуть Украине ядерное оружие, которое было вывезено из нее после распада Советского Союза".

Реклама:

Прямая речь: "Это не рассматривается. Нет, мы предоставляем Украине различные конвенционные силы и средства, чтобы она могла эффективно защитить себя и дать отпор россиянам, а не ядерные силы и средства".

Детали: Он также заверил, что действующая администрация США сделает все в своих силах, чтобы предоставить Украине "все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров".

"И Байден поручил мне следить за значительным увеличением военного оборудования, которое мы поставляем в Украину, чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда президент Байден уйдет с должности", – сказал Салливан.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В октябре президент Владимир Зеленский рассказал, что в общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом обсудил необходимость вступления Украины в НАТО, упомянув при этом отказ Киева от ядерного оружия.

Зеленский позже уточнил свои слова, отметив, что Украина не имеет планов разрабатывать ядерное оружие и считает НАТО единственной альтернативой обеспечения своей безопасности.