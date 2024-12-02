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Россияне с вечера атаковали ударными БпЛА с разных направлений

Катерина Тищенко, Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 06:02
Россияне с вечера атаковали ударными БпЛА с разных направлений
иллюстрация Getty Images

В воскресенье вечером российские войска снова начали атаку на Украину ударными беспилотниками.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 19 часов Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Черниговщины, движущейся в юго-западном направлении, а также о группе БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

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По состоянию на 19:11:

  • Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает двигаться в юго-западном направлении.
  • БпЛА на востоке Харьковщины - курс на запад.
  • Группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области курсом на юго-запад.

По состоянию на 19:43:

  • Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление южное.
  • БпЛА на Сумщине – курс на юго-запад.
  • Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юго-запад.
  • Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 20:09:

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  • Новая группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Черниговщину.
  • Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление на Киевщину.
  • Ударный БпЛА на юге Черниговщины – курс на Полтавщину.
  • БпЛА на востоке Полтавщины – направление западное.
  • Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 21:00:

  • Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.
  • Группа ударных БпЛА на Сумщине в направлении на Черниговщину и Полтавщину.
  • Группа ударных БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину и Киевщину.
  • Ударные БпЛА на западе Полтавщины - курс на Черкасскую область.
  • БпЛА на востоке Полтавщины - курс на юг.
  • Ударный БпЛА на Кировоградщине - курс на юго-запад.

По состоянию на 21:49

  • Ударный БпЛА на Киевщине курсом на г. Киев.
  • Ударные БпЛА на Киевщине - курсом на запад.
  • Новая группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.
  • Группа ударных БпЛА на Полтавщине - в направлении на юг и восток.
  • Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.
  • БпЛА на западе Кировоградщины - курс на Виннитчину.
  • Новая группа ударных БпЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.
  • БпЛА в Одесской области - направление северное.

По состоянию на 22:28:

  • Новая группа вражеских БпЛА на Сумщине - направление юго-западное.
  • Группа ударных БпЛА на Черниговщине в направлении на юго-запад.
  • Ударные БпЛА на юге Киевщины курсом на запад.
  • Ударный БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины - курс западный.
  • Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.
  • БпЛА на западе Черкасской области - курс на Виннитчину.
  • Ударные БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области.
  • БпЛА в Винницкой области - курс западный.
  • БпЛА на Полтавщине - курс западный.

В 00:02 2 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников, отметив, что:

  • группа ударных БпЛА на Сумщине, держит западное направление;
  • БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;
  • группа ударных БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;
  • БпЛА на севере Киевщины, направление западное;
  • ударный БпЛА на востоке Киевщины, направление западное;
  • группа ударных БпЛА на Житомирщине, направление юго-западное;
  • ударный БпЛА севера Винницкой области курсом на юг;
  • БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;
  • ударный БпЛА на юге Хмельницкой области; направление на Тернопольщину.

Воздушные силы о движении вражеских дронов в 00:41:

  • группа ударных БпЛА на Сумщине направление западное, юго-западное;
  • БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
  • БпЛА на Киевщине, направление западное;
  • БпЛА на Полтавщине, направление южное;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, направление западное;
  • группа ударных БпЛА Житомирщине курсом на запад;
  • БпЛА на Тернопольщине, курс на Ивано-Франковщину.

В 1:13 стало известно о:

  • БпЛА на Сумщине, направление западное, юго-западное;
  • БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;
  • БпЛА на Киевщине, направление западное;
  • БпЛА на Полтавщине, направление южное;
  • БпЛА на востоке Черкасской области, направление западное;
  • группе ударных БпЛА на Житомирщине курсом на запад;
  • БпЛА на Днепропетровщине, курс на юг.

В 2:12 Воздушные силы сообщили:

  • БпЛА на севере Черниговщины, направление западное.
  • БпЛА на севере Киевщины курсом на север.
  • БпЛА на Житомирщине, направление на Киевщину.
  • БпЛА на Полтавщине, направление северное.
  • БпЛА на востоке Черкасской области, направление западное.
  • БпЛА на востоке Кировоградщины, направление восточное.

По состоянию на 4:12:

  • БпЛА на юге Черниговщины, курс северо-западный;
  • вражеский БПЛА на Сумщине, направление северное.

В 6:02 Воздушные силы сообщили, что:

  • вражеский БпЛА на Сумщине, направление южное.
  • БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный.

Обновлено: В 9:34 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.

беспилотникивойнаРосcия
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