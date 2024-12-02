Россияне с вечера атаковали ударными БпЛА с разных направлений

В воскресенье вечером российские войска снова начали атаку на Украину ударными беспилотниками.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Около 19 часов Воздушные силы сообщили о группе вражеских БпЛА на севере Черниговщины, движущейся в юго-западном направлении, а также о группе БпЛА на востоке Харьковщины курсом на запад.

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По состоянию на 19:11:

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины продолжает двигаться в юго-западном направлении.

БпЛА на востоке Харьковщины - курс на запад.

Группа БпЛА на границе Харьковской и Донецкой области курсом на юго-запад.

По состоянию на 19:43:

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление южное.

БпЛА на Сумщине – курс на юго-запад.

Группа БпЛА на Харьковщине курсом на юго-запад.

Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 20:09:

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Новая группа ударных БПЛА на Сумщине – курс на Черниговщину.

Группа вражеских БпЛА на Черниговщине – направление на Киевщину.

Ударный БпЛА на юге Черниговщины – курс на Полтавщину.

БпЛА на востоке Полтавщины – направление западное.

Вражеские БпЛА на Днепропетровщине – курс западный.

По состоянию на 21:00:

Группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.

Группа ударных БпЛА на Сумщине в направлении на Черниговщину и Полтавщину.

Группа ударных БпЛА на юге Черниговщины курсом на Полтавщину и Киевщину.

Ударные БпЛА на западе Полтавщины - курс на Черкасскую область.

БпЛА на востоке Полтавщины - курс на юг.

Ударный БпЛА на Кировоградщине - курс на юго-запад.

По состоянию на 21:49

Ударный БпЛА на Киевщине курсом на г. Киев.

Ударные БпЛА на Киевщине - курсом на запад.

Новая группа вражеских БпЛА на севере Черниговщины - направление юго-западное.

Группа ударных БпЛА на Полтавщине - в направлении на юг и восток.

Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.

БпЛА на западе Кировоградщины - курс на Виннитчину.

Новая группа ударных БпЛА в Одесскую область из акватории Черного моря.

БпЛА в Одесской области - направление северное.

По состоянию на 22:28:

Новая группа вражеских БпЛА на Сумщине - направление юго-западное.

Группа ударных БпЛА на Черниговщине в направлении на юго-запад.

Ударные БпЛА на юге Киевщины курсом на запад.

Ударный БпЛА на границе Киевщины и Житомирщины - курс западный.

Ударные БпЛА на Черкасщине - курс западный.

БпЛА на западе Черкасской области - курс на Виннитчину.

Ударные БпЛА в Одесской области в направлении Винницкой области.

БпЛА в Винницкой области - курс западный.

БпЛА на Полтавщине - курс западный.

В 00:02 2 декабря Воздушные силы обновили информацию о движении вражеских беспилотников, отметив, что:

группа ударных БпЛА на Сумщине, держит западное направление;

БпЛА на юге Сумщины курсом на Полтавщину;

группа ударных БпЛА на севере Полтавщины, направление южное;

БпЛА на севере Киевщины, направление западное;

ударный БпЛА на востоке Киевщины, направление западное;

группа ударных БпЛА на Житомирщине, направление юго-западное;

ударный БпЛА севера Винницкой области курсом на юг;

БпЛА на юге Винницкой области, курс западный;

ударный БпЛА на юге Хмельницкой области; направление на Тернопольщину.

Воздушные силы о движении вражеских дронов в 00:41:

группа ударных БпЛА на Сумщине направление западное, юго-западное;

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

БпЛА на Киевщине, направление западное;

БпЛА на Полтавщине, направление южное;

БпЛА на востоке Черкасской области, направление западное;

группа ударных БпЛА Житомирщине курсом на запад;

БпЛА на Тернопольщине, курс на Ивано-Франковщину.

В 1:13 стало известно о:

БпЛА на Сумщине, направление западное, юго-западное;

БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину;

БпЛА на Киевщине, направление западное;

БпЛА на Полтавщине, направление южное;

БпЛА на востоке Черкасской области, направление западное;

группе ударных БпЛА на Житомирщине курсом на запад;

БпЛА на Днепропетровщине, курс на юг.

В 2:12 Воздушные силы сообщили:

БпЛА на севере Черниговщины, направление западное.

БпЛА на севере Киевщины курсом на север.

БпЛА на Житомирщине, направление на Киевщину.

БпЛА на Полтавщине, направление северное.

БпЛА на востоке Черкасской области, направление западное.

БпЛА на востоке Кировоградщины, направление восточное.

По состоянию на 4:12:

БпЛА на юге Черниговщины, курс северо-западный;

вражеский БПЛА на Сумщине, направление северное.

В 6:02 Воздушные силы сообщили, что:

вражеский БпЛА на Сумщине, направление южное.

БпЛА на Черниговщине, курс юго-западный.

Обновлено: В 9:34 Воздушные силы объявили отбой угрозы вражеских БпЛА.