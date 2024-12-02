Враг атаковал Тернополь БпЛА: есть погибшие и тяжелораненые

В ночь на понедельник, 2 декабря, в Тернополе прогремел взрыв вследствие атаки вражеских дронов, произошло возгорание в жилом доме, есть погибшие и тяжелораненые.

Источник: Суспільне Тернополь, городской голова Тернополя Сергей Надал, Тернопольская ОВА

Детали: Во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников в Тернополе был слышен звук взрыва.

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Городской голова Тернополя Сергей Надал в телеграмм-канале призвал оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу в Тернопольской области объявили 2 декабря в 00:05.

Обновлено: Позже Надал сообщил, что враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы.

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Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода отметил, что в результате вражеской атаки на Тернополь есть тяжелораненые, один человек погиб.

Также Негода добавил, что на месте работают соответствующие службы: тушат пожар и проводят эвакуацию.

Прямая речь Надала в 3:56: "После попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже и частично третий и четвертый этажи.

На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы.

Есть погибшие и тяжелораненые.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых.

Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали".