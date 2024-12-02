ВСУ за сутки отминусовали 1 790 оккупантов

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 790 оккупантов, 30 артиллерийских систем и 28 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 743 920 (+1 790) человек,

танков – 9 478 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 19 397 (+28) ед,

артиллерийских систем – 20 953 (+30) ед,

РСЗО – 1 253 (+0) ед,

средств ПВО – 1019 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 886 (+83) ед,

крылатых ракет – 2 852 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30 606 (+99) ед,

специальной техники – 3 619 (+0) ед.

Данные уточняются.