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Трамп отреагировал на помилование сына Байдена: Вопиющее злоупотребление

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПонедельник, 2 декабря 2024, 08:14
Трамп отреагировал на помилование сына Байдена: Вопиющее злоупотребление
Дональд Трамп. Фото из Facebook

Избранный американский президент Дональд Трамп заявил, что решение Джо Байдена помиловать своего сына Хантера Байдена является "вопиющим злоупотреблением властью" и "нарушением правосудия".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Трампа в соцсети Truth Social

Прямая речь избранного президента США: "Включает ли помилование, которое дал Джо Хантеру, тех, кого я называю "заложниками 6 января", которые уже несколько лет находятся в заключении? Это вопиющее злоупотребление и нарушение правосудия!".

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Детали: Под "заложниками 6 января" Трамп имеет в виду участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Он и его сторонники считают их политическими заключенными и утверждают, что многие из них подверглись несправедливым судебным преследованиям.

В частности, как писали в сентябре прошлого года, в США двух бывших лидеров праворадикального движения Proud Boys приговорили к 15 и 17 годам тюрьмы за их роль в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Всего обвинения в связи со штурмом Капитолия выдвинули более 1100 лицам, 600 из них уже осудили.

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Самым жестким остается приговор для Стюарда Рода из ультраправой организации Oath Keepers – 18 лет лишения свободы.

Предыстория:

ТрампБайденСША
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