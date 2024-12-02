"В Курск зашли войска НАТО": львовские десантники взяли в плен 11 россиян. Те рассказали о "мобилизации"

80 десантно-штурмовая бригада ВСУ взяла в плен 11 россиян во время боя в Курской области РФ.

Источник: 80 ОДШБр

Детали: Во время одного из неудачных вражеских штурмов на Курщине львовские десантники уничтожили оккупантов. Некоторые убежали, а те, кто уцелел и спрятался, были взяты в плен подразделением Галицкой бригады.

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На обнародованном ныне видео – рассказ бойцов, бывших заключенных, которые подписали контракт и попали в 11 десантно-штурмовую бригаду армии РФ.

Одному из подразделений поставили задачу захватить населенный пункт подконтрольный ВСУ, где также находится российское гражданское население. Плохо подготовленных и слабо оснащенных бывших заключенных бросили гибнуть как пушечное мясо, а их командование сбежало, как только начался бой.

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Противник, встретившись с нашими десантниками, решил сдаться, чем сохранил собственную жизнь, отмечают в 80 ОДШБр.