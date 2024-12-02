Николаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ на Курщине
Понедельник, 2 декабря 2024, 14:20
Николаевские морские пехотинцы отбили атаку российских десантников на Курщине, противник отошел со значительными потерями.
Источник: видео 36 ОБрМП, источники "Украинской правды в бригаде
Детали: На днях в районе Зеленого Пути-Новоивановки Курской области николаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ.
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По словам собеседника УП, противник атаковал позиции морских пехотинцев малыми группами пехоты на квадроциклах. В результате оборонительного боя морпехов было уничтожено 2 квадроцикла с помощью дистанционного минирования и FPV-дронов. Остатки пехоты врага дошли до укреплений, где были разбиты артиллерией и ударными дронами бригады.
Потери российских штурмовиков составили 16 человек убитыми и 29 - ранеными, добавляет источник УП.