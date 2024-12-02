Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Николаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ на Курщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 14:20
Николаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ на Курщине
иллюстративное фото 36 ОШБрМП

Николаевские морские пехотинцы отбили атаку российских десантников на Курщине, противник отошел со значительными потерями.

Источник: видео 36 ОБрМП, источники "Украинской правды в бригаде

Детали: На днях в районе Зеленого Пути-Новоивановки Курской области николаевские морпехи отбили штурм элитного подразделения ВДВ РФ.

Реклама:

По словам собеседника УП, противник атаковал позиции морских пехотинцев малыми группами пехоты на квадроциклах. В результате оборонительного боя морпехов было уничтожено 2 квадроцикла с помощью дистанционного минирования и FPV-дронов. Остатки пехоты врага дошли до укреплений, где были разбиты артиллерией и ударными дронами бригады.

Потери российских штурмовиков составили 16 человек убитыми и 29 - ранеными, добавляет источник УП.

Курская область Вооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

Все новости...
Курская область
"В Курск зашли войска НАТО": львовские десантники взяли в плен 11 россиян. Те рассказали о "мобилизации"
В результате диверсии ГУР на Курщине сгорел внедорожник с вражескими дронами – источники
Эксклюзивные кадры: ССО показали, как взяли в плен несколько десятков морпехов на Курщине
Последние новости
11:24
TikTok проиграл апелляцию по делу о своей принудительной продаже в США
11:12
Реформа МСЭК: в Минздраве рассказали, отменят ли бесплатные обзоры для людей с инвалидностью
10:59
Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники
10:41
фотоСпасатели показали заснеженный Пип Иван
10:30
Шольц назвал преждевременными разговоры о немецких миротворцах в Украине
10:19
Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский
10:03
Тест раком легких: ученые изучают способ ранней диагностики онкозаболевания
09:59
На Запорожье объявили траур
09:35
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
09:17
видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море
Все новости...
Реклама:
Реклама: