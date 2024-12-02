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Перспективы для инвестиций внутри страны

Минобороны Германии раскрыло содержимое анонсированного военного пакета Украине

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловПонедельник, 2 декабря 2024, 14:35
Минобороны Германии раскрыло содержимое анонсированного военного пакета Украине
Фото: Getty Images

В Министерстве обороны Германии рассказали, что в пакет военной помощи Украине, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц во время визита в Киев, войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники.

Источник: DW со ссылкой на представителя немецкого оборонного ведомства, передает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Минобороны, немецкая военная помощь прибудет в Украину в декабре. "Зима уже не за горами, поэтому будет также зимнее снаряжение, ручное оружие и средства обогрева", - отметил он.

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В министерстве отметили, что эти поставки являются частью пакета помощи, о котором Берлин объявил в октябре.

Что предшествовало:

Германияпомощь Украинеоружие
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