Минобороны Германии раскрыло содержимое анонсированного военного пакета Украине

В Министерстве обороны Германии рассказали, что в пакет военной помощи Украине, который ранее анонсировал канцлер Олаф Шольц во время визита в Киев, войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и ударные беспилотники.

Источник: DW со ссылкой на представителя немецкого оборонного ведомства, передает "Европейская правда"

Детали: По словам представителя Минобороны, немецкая военная помощь прибудет в Украину в декабре. "Зима уже не за горами, поэтому будет также зимнее снаряжение, ручное оружие и средства обогрева", - отметил он.

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В министерстве отметили, что эти поставки являются частью пакета помощи, о котором Берлин объявил в октябре.

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