В Днепре 19-летний водитель BMW совершил ДТП, в котором погиб ребенок: подробности от полиции

то, что осталось от BMW. Фото прокуратуры

Полицейские задержали водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП в городе Днепр 1 декабря, и объявили ему подозрение.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки".

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Детали: В рамках расследования уголовного производства полиция установила маршрут движения автомобиля BMW до совершения смертельной аварии. Также установлены видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, среди которых - молекулярно-генетическая.

По данным следствия, 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.