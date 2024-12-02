Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

В Днепре 19-летний водитель BMW совершил ДТП, в котором погиб ребенок: подробности от полиции

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 декабря 2024, 17:44
В Днепре 19-летний водитель BMW совершил ДТП, в котором погиб ребенок: подробности от полиции
то, что осталось от BMW. Фото прокуратуры

Полицейские задержали водителя BMW, который спровоцировал смертельное ДТП в городе Днепр 1 декабря, и объявили ему подозрение.

Источник: Нацполиция, Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки".

Реклама:
 

Детали: В рамках расследования уголовного производства полиция установила маршрут движения автомобиля BMW до совершения смертельной аварии. Также установлены видеозаписи с камер наблюдения, которые приобщены к материалам уголовного производства. Назначен ряд экспертиз, среди которых - молекулярно-генетическая.

По данным следствия, 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".

 

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в том числе малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

РЕКЛАМА:
 

Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Водителю грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Досудебное расследование продолжается.

ДТПДнепр
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский

Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины

видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море

ISW: Размещение "Орешника" в Беларуси не увеличивает рисков ударов по Украине или странам НАТО

Президент Южной Кореи об объявлении военного положения: Сожалею и прошу прощения

Байден: Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии РФ

Все новости...
ДТП
ДТП с 16-летним водителем Infinity в Харькове: суд вынес приговор – 8 лет тюрьмы и по 1 млн детям погибшего
Пьяный водитель BMW X6 въехал в остановку транспорта в Хмельницком: трое погибших
В ДТП погиб депутат Киевсовета
Последние новости
11:24
TikTok проиграл апелляцию по делу о своей принудительной продаже в США
11:12
Реформа МСЭК: в Минздраве рассказали, отменят ли бесплатные обзоры для людей с инвалидностью
10:59
Оккупанты ударили по угольному предприятию возле Покровска, ранены работники
10:41
фотоСпасатели показали заснеженный Пип Иван
10:30
Шольц назвал преждевременными разговоры о немецких миротворцах в Украине
10:19
Вторая партия F-16 от Дании уже в Украине - Зеленский
10:03
Тест раком легких: ученые изучают способ ранней диагностики онкозаболевания
09:59
На Запорожье объявили траур
09:35
Шольц после разговора с Трампом: Мы сможем выработать стратегию в отношении Украины
09:17
видеоКомандующий ВМС показал охоту на врага в Черном море
Все новости...
Реклама:
Реклама: