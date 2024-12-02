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Эстония и Латвия также запретили въезд Иванишвили и другим грузинским чиновникам

Иванна Костина, Александр ШумилинПонедельник, 2 декабря 2024, 18:21
Эстония и Латвия также запретили въезд Иванишвили и другим грузинским чиновникам
Фото: Getty Images

Эстония и Латвия вслед за Литвой решительно осудили серьезные нарушения прав человека в связи с протестами в Грузии, объявив о запрете въезда ряду грузинских чиновников.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В заявлении МИД Эстонии говорится о том, что 2 декабря министр иностранных дел Маргус Тсахкна ввел санкции, запретив въезд в Эстонию 11 грузинским чиновникам, среди которых министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и почетный председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

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По словам Тсахкни, запрет на въезд был наложен на этих людей из-за того, что они участвовали в грубых нарушениях прав человека путем насильственного подавления законных протестов в Грузии.

"Народ Грузии может отстаивать свои права, потому что правящая партия долго и систематически лгала своему народу, и люди имеют право проявлять свою волю, протестуя. Насилие против протестующих является непропорциональным и противоречит правам человека", – сказал Тсахкна.

В заявлении МИД Эстонии указано, что Латвия и Литва ввели аналогичные запреты на въезд.

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В заявлении МИД Латвии сказано, что в ответ на подавление протестов посол Грузии в Латвии Ираклий Курашвили был вызван в Министерство иностранных дел Латвии, чтобы выслушать осуждение насилия со стороны грузинских властей и принять ноту протеста.

"Латвия отмечает, что такие действия противоречат международным обязательствам Грузии, в частности по укреплению демократии и верховенства права в стране. Латвия призывает компетентные органы власти Грузии немедленно прекратить насилие, обеспечить безопасность и защиту мирных протестующих, а также привлечь к ответственности должностных лиц, совершивших эти нарушения", – говорится в заявлении МИД балтийского государства.

Ранее в понедельник Габриелюс Ландсбергис, литовский глава МИД, который вскоре покинет пост, сообщил о запрете въезда для ряда должностных лиц Грузии.

Напомним, в Грузии несколько дней продолжаются масштабные антиправительственные протесты после заявления властей о том, что она отказывается вести переговоры о вступлении в ЕС в течение следующих четырех лет.

Грузинские силовики применяют жесткие меры против протестующих, что вызвало осуждение со стороны Запада.

ЭстонияЛатвияГрузия
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