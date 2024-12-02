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Зеленский в присутствии Шольца сказал России пойти на три буквы

Иванна Костина, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 18:49
Зеленский в присутствии Шольца сказал России пойти на три буквы
Зеленский и Шольц. Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о вероятных уступках, на которые должна пойти Россия во время возможных переговоров, сказал, что РФ должна пойти на три буквы.

Источник: Зеленский сказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Олафом Шольцом, передает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ

Детали: Главу государства спросили, на какие уступки должна пойти РФ во время возможных мирных переговоров.

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На это он ответил: "На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает то, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом".

Зеленский добавил, что "пока наши планы неизменны". "Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", – сказал глава государства.

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Зеленский также отметил, что основными темами переговоров с канцлером Германии стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что он вместе с канцлером Германии Олафом Шольцом осмотрели беспилотники с умным компонентом и пообщались с представителями компаний-производителей.

Также Шольц вместе с Зеленским посетили раненых украинских военных.

ЗеленскийШольцвойнаРосcия
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