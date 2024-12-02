Из-за российской атаки на Днепропетровщину пострадали три человека

2 декабря россияне атаковали Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области, в результате чего ранения получили мужчины 21, 53 и 85 лет.

Источник: председатель ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Из-за атаки на Криворожский район, которая произошла вечером, пострадали два человека. 85-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. 53-летнему – медицинскую помощь оказали на месте".

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Детали: Также оккупанты разрушили два дачных дома, еще один – поврежден.

Ранее глава ОВА сообщал, что в течение дня враг 20 раз атаковал Никопольский район. Отмечается, что россияне били по райцентру, Марганецкой и Мировской громадах. Захватчики использовали дроны-камикадзе и артиллерию, а также сбросили боеприпас с БпЛА.

В результате одной из атак пострадал 21-летний парень. Ему оказали медпомощь, будет лечиться амбулаторно.

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Кроме того, повреждены многоэтажка и 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, гараж, легковушка и микроавтобус. А еще – гимназия, магазин и заправка. Задело линии электропередач и газопровод.