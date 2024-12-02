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В ноябре на территорию Беларуси залетел 151 российский беспилотник – Гаюн

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 21:44
В ноябре на территорию Беларуси залетел 151 российский беспилотник – Гаюн
Фото - Getty Images

За ноябрь в воздушное пространство Беларуси залетал по меньшей мере 151 российский дрон.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Телеграме

Детали: В проекте такую цифру назвали новым рекордом за месяц. Из 151 российского БпЛА 82 единицы вернулись в воздушное пространство Украины и России, еще 66 - исчезли.

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По меньшей мере 148 из них были "Шахедам", а также три разведывательных беспилотника неизвестного типа.

 
фото - "беларускі гаюн"

Отмечается, что российские беспилотники нарушали воздушное пространство Беларуси в течение 20 дней в прошлом месяце.

В ноябре также было зафиксировано по меньшей мере три случая сбития дронов-камикадзе белорусской ПВО - уничтожение беспилотников произошло 24 и 26 ноября над Мозырским районом.

БеларусьбеспилотникиШахед
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