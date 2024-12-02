Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

США выделили Украине пакет военной помощи на $725 млн

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 23:03
США выделили Украине пакет военной помощи на $725 млн
Фото - Getty Images

Соединенные Штаты в понедельник, 2 декабря, объявили о выделении Украине очередного пакета помощи общей стоимостью 725 миллионов долларов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена

Детали: Новая военная помощь, по словам Блинкена, предоставляется в рамках ранее примененного президентом США полномочия на использование запасов Министерства обороны (программа PDA).

Реклама:

В состав пакета входят ракеты Stinger, средства противодействия беспилотникам, боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, дроны, противопехотные мины, противотанковые комплексы Javelin и AT-4; противотанковые ракеты TOW, стрелковое оружие и боеприпасы, оборудование и боеприпасы для подрывных работ, а также "оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры".

"Соединенные Штаты и более 50 стран мира объединились, чтобы обеспечить Украине средства, необходимые для защиты от российской агрессии", – подчеркнул госсекретарь.

Этот пакет знаменует собой резкое увеличение объема оружия, направленного в рамках использования Байденом программы PDA. Предыдущие объявления об использовании PDA обычно составляли от 125 до 250 миллионов долларов.

РЕКЛАМА:

По оценкам, Байден имеет от 4 до 5 млрд долларов по программе PDA, уже одобренных Конгрессом, которые он, как ожидается, хочет использовать до того, как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность 20 января.

Между тем, по данным WSJ, администрация Байдена до завершения полномочий в январе 2025 года не успеет отправить Украине военную помощь на все средства, утвержденные Конгрессом, и часть соответствующих полномочий перейдет к команде Дональда Трампа.

В Пентагоне говорят, что достигли лимита вооружения, которое могут ежемесячно отправлять Украине без ущерба для собственной боеспособности, а также сталкиваются с логистическими проблемами в доставке.

Ранее сообщалось, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву. Но будущий состав Конгресса, где будут преобладать республиканцы, к этому запросу относится прохладно.

СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Все новости...
Россияне с нескольких направлений атакуют беспилотниками
В ноябре на территорию Беларуси залетел 151 российский беспилотник – Гаюн
Россия ударила тремя ракетами по Кривому Рогу, работала ПВО
Зеленский рассказал об опасности разговора Шольца с Путиным
Последние новости
22:29
Как лечить ОРВИ у младенцев: советы врача
22:16
Россияне вечером возобновили атаку ударными БпЛА
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
Все новости...
Реклама:
Реклама: