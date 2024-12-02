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Потери Украины значительно меньше, чем пишет западная пресса – Зеленский

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 23:31
Потери Украины значительно меньше, чем пишет западная пресса – Зеленский
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает информацию западных СМИ о потерях в войне о якобы 80 000 погибших украинских военных. Он отметил, что потери значительно меньше.

Источник: интервью Зеленского для Kyodo News

Детали: Зеленский в очередной раз отметил, что не может сказать точные цифры потерь в войне.

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Прямая речь: "Некоторые недавно в американской прессе подал информацию о том, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше. Гораздо меньше. Хотя здесь надо также быть абсолютно правдивыми, мы не знаем сколько погибло украинцев на временно оккупированных территориях.

Ведь во время оккупации там были и гражданские, и военные, и правоохранители... и сколько их погибло, сколько было их казнено, сколько замучено в плену - здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории и контролируются нами".

Детали: Что касается потерь Украины в рамках Курской операции, то, по словам Зеленского, с сентября 2024 года на одного павшего украинского военного - 8 погибших оккупантов.

Зеленскийпотери в войне
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