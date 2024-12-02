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Президент: Украина готова пригласить Россию на Саммит мира, но Путина не интересует мир

Татьяна ОлейникПонедельник, 2 декабря 2024, 23:45
Президент: Украина готова пригласить Россию на Саммит мира, но Путина не интересует мир
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Украина готова пригласить Россию на второй Саммит мира, но Москва сделает все, чтобы отменить "формулу мира" и проведение саммита.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News

Прямая речь: "Россия сделает все, будет много разных предложений с разных сторон и стран, чтобы прекратить возможность жизни "формулы мира" и жизни Саммита мира. И они сейчас с этим работают. Документ готов и мы ждем объединенной позиции всех стран и после инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношение к этому документу. Мы этим документом поделимся со всеми странами, которые поддерживали "формулу", и которые не поддерживали".

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Детали: И только после того, как Киев услышит реакцию стран на документ, то "будет готов к следующим шагам".

Прямая речь: "Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры и хотели: на втором саммите должна быть Россия. Мы их пригласим, но... вы увидите, Россия сделает все, чтобы отменить формулу, отменить проведение саммита и затем отменить свою возможность присутствовать на втором саммите. Она не интересуется окончанием войны, Путина не интересует мир".

Зеленский
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