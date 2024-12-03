Заявление МИД: Украина отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий

Министерство иностранных дел Украины в день начала министерской встречи НАТО обнародовало официальную позицию относительно возможных гарантий безопасности, которые могут рассматриваться как инструмент сдерживания от агрессии РФ. Документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству в НАТО.

Источник: заявление МИД, которое есть в распоряжении "Европейской правды"

Дословно: "Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО".

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Детали: При этом документ отмечает, что Украина заранее отказывается от форматов, альтернативных членству. "Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО", - отмечает МИД.

Стоит отметить, что во всех соглашениях по безопасности с другими государствами, которые были подписаны Украиной в течение 2024 года, подчеркивается, что они не являются заменителями членства в НАТО, поэтому они не подпадают под это определение.

Внешнеполитическое ведомство обращается к "США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия", с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

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МИД также напоминает, что речь идет не только об украинской и не только о европейской безопасности, поскольку нападение на Украину вопреки договоренностям 1994 года "подорвало доверие к самой идее ядерного разоружения" и оживило "активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить имеющиеся ядерные арсеналы".

Больше деталей: В заявлении МИД Украины подчеркивается, что оно сделано "по случаю 30-летия подписания Будапештского меморандума". Впрочем, документ обнародован за два дня до упомянутой даты (которая наступит 5 декабря), и выбор дня публикации не является случайным – по данным источников ЕвроПравды, министр Андрей Сибига намерен представить эту позицию в рамках министерской встречи НАТО, которая начнется 3 декабря в Брюсселе.

Детальное заявление МИД Украины, оформленное как политический позиционный документ, начинается с упоминаний о том, что ожидалось от так называемого "Будапештского меморандума", подписанного в 1994 году в рамках договоренности об отказе Украины от ядерного арсенала

"Меморандум должен был стать значительным этапом в укреплении глобального ядерного разоружения и служить примером для других государств в отказе от ядерного оружия... Однако он не смог предотвратить агрессию Российской Федерации как государства, обладающего ядерным оружием, против Украины как государства, которое от своего ядерного арсенала отказалось", – напоминает Киев.

МИД называет Будапештский меморандум "памятником недальновидности в принятии стратегических решений по безопасности" и отмечает, что "развитие европейской архитектуры безопасности за счет интересов Украины, а не с их учетом, обречено на провал".

Что предшествовало: