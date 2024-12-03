Обломки сбитых дронов повредили дома, гараж и 2 авто на Киевщине

В результате падения обломков сбитых российских БПЛА в одном из населенных пунктов Киевской области повреждены 4 частных дома, 2 автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком и забор.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook и Полиция Киевщины и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли. В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта".

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фото полиции

Детали: Кравченко отметил, что пострадавших нет, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры Силы обороны не допустили.

Фото полиции

В ГСЧС уточнили, что обломки попадали на территории Вышгородского района. Сообщение о пожаре на частном дворе поступило к спасателям в 6:19 утра.

фото ГСЧС

В службе добавили, что горел газовый стояк возле частного дома и автомобиль в гараже. В 07:01 пожар потушили.