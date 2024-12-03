Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Обломки сбитых дронов повредили дома, гараж и 2 авто на Киевщине

Ирина БалачукВторник, 3 декабря 2024, 09:29
Обломки сбитых дронов повредили дома, гараж и 2 авто на Киевщине
ФОТО ГСЧС

В результате падения обломков сбитых российских БПЛА в одном из населенных пунктов Киевской области повреждены 4 частных дома, 2 автомобиля, уничтожено гаражное помещение с хозяйственным блоком и забор.

Источник: глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook и Полиция Киевщины и ГСЧС в Telegram

Прямая речь главы области: "В домах выбиты окна и двери, повреждены кровли. В одном из домов повреждена газовая труба. Утечка ликвидирована, подача газа перекрыта". 

Реклама:
 
фото полиции 

Детали: Кравченко отметил, что пострадавших нет, попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры Силы обороны не допустили. 

 
Фото полиции 

В ГСЧС уточнили, что обломки попадали на территории Вышгородского района. Сообщение о пожаре на частном дворе поступило к спасателям в 6:19 утра. 

 
фото ГСЧС

В службе добавили, что горел газовый стояк возле частного дома и автомобиль в гараже. В 07:01 пожар потушили.

Киевская областьбеспилотникипожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Все новости...
Киевская область
На Киевщине из-за падения обломков дронов горел склад сельхозпредприятия
На Киевщине работала ПВО по вражеским беспилотникам
Россияне повредили инфраструктурный объект в Киевской области: 2 пострадавших      
Последние новости
22:29
Как лечить ОРВИ у младенцев: советы врача
22:16
Россияне вечером возобновили атаку ударными БпЛА
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
Все новости...
Реклама:
Реклама: