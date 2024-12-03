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На Киевщине задержали подростков, которые по заданию РФ взорвали взрывчатку возле отделения полиции

Анастасия ПроцВторник, 3 декабря 2024, 11:30
На Киевщине задержали подростков, которые по заданию РФ взорвали взрывчатку возле отделения полиции
ФОТО: СБУ

Правоохранители задержали двух 14-летних ребят, завербованных российскими спецслужбами, которые взорвали самодельное взрывное устройство возле райотдела полиции в Вышгородском районе Киевской области.

Источник: пресс-служба Службы безопасности Украины

Дословно: "28 ноября этого года фигуранты совершили теракт в Вышгородском районе Киевской области. Тогда по заданию российских спецслужб злоумышленники взорвали самодельное взрывное устройство вблизи здания местного райотдела полиции. В результате происшествия никто не пострадал".

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фото: СБУ

Детали: Обоих злоумышленников разоблачили по горячим следам. Впоследствии выяснилось, что их дистанционно завербовали через телеграмм-каналы по поиску быстрых заработков.

В СБУ отметили, что для выполнения задания подозреваемые использовали взрывчатку, которая была замаскирована под термос и лежала в хранилище на Киевщине. По инструкции россиян для увеличения поражающего действия взрыва фигуранты начинили взрывное устройство гайками и болтами.

 
фото: СБУ

Также следуя инструкциям российских спецслужб, злоумышленники установили рядом с административным зданием мобильный телефон для трансляции взрыва в реальном времени. Для дистанционного подрыва использовали другой телефон с программным обеспечением, которое им предоставили оккупанты.

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Всеми действиями фигурантов руководил представитель спецслужб РФ, который маскировался под аккаунтом девушки и обещал деньги за выполнение задания. Однако обещанных денег подозреваемые так и не получили.

 
фото: СБУ

Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны и другие доказательства подрывной деятельности в пользу государства-агрессора. СБУ сообщила им о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК Украины (террористический акт).

 
фото: СБУ

Несмотря на молодой возраст задержанных, им грозит до 12 лет лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Киевская областьСБУтеракт
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