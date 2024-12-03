В Верховной Раде стало еще одним нардепом меньше

Верховная Рада поддержала сложение мандата народным депутатом от ВО "Батькивщина" Аленой Шкрум.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: "За" проголосовали 307 депутатов.

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Прямая речь Железняка: "Алена работала в Раде 10 лет. Это как конгрессмены 5-ть созывов). Последнее время в нашем комитете.

Спасибо за работу и удачи на новом месте".

Что предшествовало: 2 декабря стало известно, что народный депутат от ВО "Батькивщина" Алена Шкрум слагает мандат, комитет Рады уже рассмотрел соответствующий проект постановления о сложении депутатских полномочий. Появилась информация, что Шкрум станет заместителем министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.