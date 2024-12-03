В Южной Корее объявили военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил чрезвычайное военное положение в стране.

Источник: CNN, Reuters

Детали: В прямом телеобращении к нации во вторник Юн заявил, что эта мера необходима для защиты страны от "коммунистических сил".

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Прямая речь: "Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, исходящих от коммунистических сил Северной Кореи, и уничтожить антигосударственные элементы... я объявляю чрезвычайное военное положение".

Детали: Военное положение объявлено в Южной Корее впервые с 1980 года.

Информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных сообщило, что деятельность парламента и политических партий будет запрещена, а СМИ будут находиться под контролем военного командования.

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Юн не назвал конкретную угрозу со стороны КНДР, обладающей ядерным оружием, и сосредоточился на своих внутренних политических оппонентах.

Неожиданный шаг вызвал шок в стране, которая в начале своей истории имела ряд авторитарных лидеров, но с 1980-х годов считается демократической, отмечает Reuters.

Корейская вона резко упала по отношению к доллару США. Официальный представитель центрального банка заявил, что он готовит меры по стабилизации рынка в случае необходимости.

Белый дом пока не комментировал решения южнокорейского президента.

Юн заявил, что у него не было другого выбора, кроме как прибегнуть к такой мере, чтобы сохранить свободный и конституционный порядок, заявив, что оппозиционные партии стали заложниками парламентского процесса, чтобы ввергнуть страну в кризис.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", - заявил Юн.

Президент не стал уточнять, кто именно является просеверокорейскими антигосударственными силами. Однако в прошлом он уже называл такие силы препятствующими его программе и подрывающими страну.

Юн процитировал предложение оппозиционной Демократической партии страны, которая имеет большинство в парламенте, на этой неделе объявить импичмент некоторым высшим прокурорам страны, а также отклонение ею правительственного бюджетного предложения.

В понедельник министры Южной Кореи выразили протест против решения оппозиционной ДП на прошлой неделе урезать более 4 триллионов вон из правительственного бюджета. Юн заявил, что эти действия подрывают основное функционирование государства.