Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

Шестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 3 декабря 2024, 22:54
Шестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента
фото - GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Силовики ближе к полуночи во вторник, 3 декабря, начали разгон антиправительственного протеста возле парламента Грузии.

Источник: "Европейская правда", грузинские СМИ

Детали: Грузинские правоохранители начали оттеснять антиправительственных протестующих с площади Свободы, а на боковой улице, ведущей к проспекту Руставели, включили водомет.

Реклама:

Некоторые издания также пишут о применении слезоточивого газа.

СМИ также публикуют кадры жестких задержаний отдельных протестующих, которые сопровождаются избиением.

В ответ на действия силовиков часть митингующих запускает петарды, чтобы сдержать их и дать остальным отойти в более безопасное место.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правоохранителей, назвав их "ОМОНом "Грузинской мечты".

"Слезоточивый газ и водометы применялись непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение", – написала она в X (Twitter).

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".

Грузиямитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Трамп на вопрос, уменьшится ли помощь Украине: Возможно, конечно

В понедельник отключения будут применять с 8 до 19 часов

Axios: Макрон убедил Трампа встретиться с Зеленским

Reuters: Существует высокая вероятность, что Асад погиб в авиакатастрофе

Трамп: Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие

Все новости...
Грузия
"Грузинский легион" опроверг заявления РФ о своем возвращении в Грузию для участия в протестах
Литва готова предоставить убежище президенту Грузии 
В Госдепе США прокомментировали возможность санкций против Грузии на фоне разгона протестов
Последние новости
21:57
Еврокомиссар хочет увеличить оборонные расходы в бюджете ЕС до 100 млрд евро
21:29
Байден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии
20:57
Самолет, который мог доставить Асада в Москву, вылетел из Латакии – СМИ
20:42
футбол"Динамо" разгромило в Киеве "Александрию" и стало единоличным лидером чемпионата Украины
20:21
фотоВ Тбилиси протестующие "украсили" флагом Украины "елку"
20:20
обновленоРоссияне снова пытались атаковать Украину ударными БпЛА
20:04
обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ
19:53
В ГУР назвали дезинформацией сообщения о катастрофе самолета с Асадом
19:30
Туск: После Сирии мир должен осознать возможность победить Россию
18:58
Что происходило в Сирии до падения режима Асада? Подкаст
Все новости...
Реклама:
Реклама: