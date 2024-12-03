Шестой день протестов в Грузии: силовики начали жесткий разгон возле парламента

Силовики ближе к полуночи во вторник, 3 декабря, начали разгон антиправительственного протеста возле парламента Грузии.

Источник: "Европейская правда", грузинские СМИ

Детали: Грузинские правоохранители начали оттеснять антиправительственных протестующих с площади Свободы, а на боковой улице, ведущей к проспекту Руставели, включили водомет.

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Некоторые издания также пишут о применении слезоточивого газа.

СМИ также публикуют кадры жестких задержаний отдельных протестующих, которые сопровождаются избиением.

Police already started dragging people away.



Video: Mariam Nikuradze pic.twitter.com/zCtP7eBhl4 РЕКЛАМА: December 3, 2024

В ответ на действия силовиков часть митингующих запускает петарды, чтобы сдержать их и дать остальным отойти в более безопасное место.

Шостий день протестів у Грузії: силовики почали жорсткий розгін біля парламенту pic.twitter.com/ti1pu5xa8q — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 3, 2024

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила действия правоохранителей, назвав их "ОМОНом "Грузинской мечты".

"Слезоточивый газ и водометы применялись непропорционально. Массовые аресты и жестокое обращение", – написала она в X (Twitter).

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".