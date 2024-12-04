ЮНЕСКО признал украинскую писанку культурным достоянием человечества

На 19-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по вопросам нематериального культурного наследия украинская писанка признана культурным достоянием человечества.

Источник: Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, ЮНЕСКО

Детали: Сессия комитета ЮНЕСКО состоялась в столице Парагвая городе Асунсьон. Заявку на признание писанки подано Украиной совместно с Эстонией.

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"Это наш общий успех, который подтверждает силу нашего единства. В то же время агрессор разрушает нашу культуру, памятники, театры, библиотеки, музеи. В борьбе за родину гибнут наши художники - носители живого наследия. Их потеря подрывает самое сердце нашей идентичности. Ведь без людей живое наследие не существует. Мы же доказываем, что даже в самые темные времена мы остаемся несокрушимыми", – заявил глава МКСК Николай Точицкий в своем видеообращении.

Справочно: В Репрезентативном списке нематериального культурного наследия человечества – 611 элементов, соответствующих 5 регионам и 140 государствам-участникам Конвенции. От Украины в этот список включены "Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества" в 2013 году, "Традиция Косовской рисованной керамики" в 2019 году и "Орьнек – крымскотатарский орнамент и знания о нем" в 2021-м.