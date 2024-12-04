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В российской Рязани прогремели взрывы возле авиабазы "Дягилево"

Ирина БалачукСреда, 4 декабря 2024, 07:26
В российской Рязани прогремели взрывы возле авиабазы Дягилево
Военная авиабаза "Дягилево". Фото с livejournal.com

В районе российской авиабазы "Дягилево", что расположена возле города Рязань, прогремели взрывы.

Источник: российский Telegram-канал Astra, губернатор Рязанской области РФ Павел Малков и российское Минобороны в Telegram

Детали: По данным Astra, взрывы прогремели ночью, один из них попал на видео.

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Малков заявил, что ПВО якобы сбила 3 БПЛА над территорией Рязанский области.

"По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", – уверяет губернатор.

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В Минобороны РФ заявили, что за ночь якобы перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника. 6 якобы сбили над Ростовской областью, 5 – над Брянской, 4 – над Белгородской, 3 – над Рязанской, 1 –над Астраханской и 5 – над Краснодарским краем РФ.

Росcиявзрыв
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