ВСУ за сутки отминусовали 1 670 оккупантов
Среда, 4 декабря 2024, 07:45
Только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 670 оккупантов, 31 ББМ, 26 артиллерийских систем и 7 танков, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 747 тысяч вояк и более 21 тысячи артсистем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.12.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 747 370 (+1 670) человек,
- танков – 9 493 (+7) ед,
- боевых бронированных машин – 19 450 (+31) ед,
- артиллерийских систем – 21 002 (+26) ед,
- РСЗО – 1 253 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 020 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 946 (+29) ед,
- крылатых ракет – 2 855 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 746 (+80) ед,
- специальной техники – 3 628 (+1) ед.
Данные уточняются.