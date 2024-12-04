Силы ПВО сбили 29 из 50 российских дронов

В ночь на 4 декабря российские оккупанты атаковали ракетой Х-59/69 и 50-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов, удалось сбить 29 вражеских дронов, 18 - потеряно, 1 - направился на оккупированные земли.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "В ночь на 4 декабря 2024 года (с 20.00 3 декабря) враг атаковал управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 50-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов (районы пусков - Приморско-Ахтарск, Орел, Миллерово - РФ)".

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По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 29 вражеских БПЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Николаевской и Донецкой областях".

Детали: Кроме того, 18 вражеских беспилотников локально потеряно, 1 - вышел из подконтрольного воздушного пространства в направлении временно оккупированной территории.