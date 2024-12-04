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Генсек НАТО: Все системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены

Сергей Сидоренко, Алена МазуренкоСреда, 4 декабря 2024, 10:24
Генсек НАТО: Все системы ПВО, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены
Рютте. фото: Getty Images

Запрос Киева о поставках в Украину значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят партнерами в НАТО.

Источник: генсек НАТО Марк Рютте, корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя

Детали: Рютте подтвердил, что этот вопрос был центральным на заседании Совета Украина-НАТО во вторник вечером.

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"Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры", – заявил он.

Генсек НАТО напомнил, что это – непростая задача, поскольку имеющиеся в странах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.

"Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО, – отметил Марк Рютте. – Но (на заседании во вторник) за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине – будут предоставлены".

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Генеральный секретарь не уточнил, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено, но повторил, что была достигнута договоренность о максимальных совместных усилиях по усилению украинской противовоздушной обороны.

"Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые возможно передать, были переданы в Украину", – сказал он.

Напомним:

НАТОПВОУкраина
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