У Трампа разрабатывают мирный план: есть идея отказа Украины от НАТО и оккупированных земель - Reuters

Агентство Reuters проанализировало предложения советников избранного президента США Дональда Трампа по мирному плану, которые предусматривают передачу России значительной части Украины "в обозримом будущем".

Источник: Reuters

Дословно: "Советники Дональда Трампа публично и частным образом выдвигают предложения по прекращению войны в Украине, которые в обозримом будущем приведут к отходу значительной части страны к России, согласно анализу их заявлений и интервью с несколькими людьми, близкими к новоизбранному президенту США, проведенному агентством Reuters".

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Детали: Сообщается, что советники Трампа будут пытаться принудить Москву и Киев к переговорам с помощью кнута и пряника, включая прекращение военной помощи Киеву, если он не согласится на переговоры, но и увеличение помощи, если правитель РФ Владимир Путин откажется.

В совокупности заявления его советников дают представление о потенциальных контурах мирного плана Трампа, пишет агентство.

Президент Украины Владимир Зеленский, который сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов и растущими территориальными потерями, дал понять, что он может быть открыт к переговорам.

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Несмотря на то, что он все еще намерен вступить в НАТО, на этой неделе он заявил, что Украина должна найти дипломатические решения для возвращения некоторых оккупированных территорий.

Reuters напоминает, что в мае Путин был готов остановить войну путем переговоров о прекращении огня, что признает существующие линии фронта, но выразил готовность воевать дальше, если Киев и Запад не отреагируют на это.

По словам четырех советников, пожелавших остаться анонимными, чтобы рассказать о частных дискуссиях, по состоянию на прошлую неделю Трамп еще не созвал центральную рабочую группу для разработки мирного плана. По их словам, скорее несколько советников обменивались идеями между собой на публичных форумах, а в некоторых случаях - и с Трампом.

В конце концов, мирное соглашение, вероятно, будет зависеть от прямого личного взаимодействия между Трампом, Путиным и Зеленским, сказали советники Reuters.

Один из бывших чиновников национальной безопасности Трампа, участвовавший в переходном процессе, сказал, что есть три основных предложения: план Кэллога, план новоизбранного вице-президента Джей-Ди Вэнса и план Ричарда Гренелла, бывшего исполняющего обязанности начальника разведки Трампа.

План Кэллога, написанный в соавторстве с бывшим сотрудником Совета национальной безопасности Фредом Фляйцем и представленный Трампу в начале этого года, предусматривает замораживание нынешних линий фронта.

Предполагается, что Трамп будет поставлять больше американского оружия Киеву только при условии согласия на мирные переговоры. В то же время он предупредит Москву, что увеличит американскую помощь Украине, если Россия откажется от переговоров.

Украине также будут предложены американские гарантии безопасности, которые могут включать увеличение поставок оружия после заключения соглашения, согласно этому предложению.

Вэнс, который как сенатор США выступал против помощи Украине, в сентябре выдвинул отдельную идею.

Он сказал американскому подкастеру Шону Райану, что соглашение, вероятно, будет включать демилитаризованную зону на существующей линии фронта, которая будет "сильно укреплена", чтобы предотвратить дальнейшие российские вторжения. Его предложение отказало бы Киеву в членстве в НАТО.

Гренелл, бывший посол Трампа в Германии, выступал за создание "автономных зон" на востоке Украины во время круглого стола Bloomberg в июле, но не детализировал свою позицию. Он также предположил, что членство Украины в НАТО не в интересах Америки.

По мнению аналитиков и бывших чиновников по вопросам национальной безопасности, некоторые из этих предложений, вероятно, столкнутся с противодействием со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который сделал приглашение в НАТО частью своего "Плана победы", а также со стороны европейских союзников и некоторых американских законодателей.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины направил письмо своим коллегам из НАТО с призывом предоставить приглашение к членству на заседании министров иностранных дел во вторник.

Некоторые европейские союзники выразили готовность увеличить помощь Украине, а президент США Джо Байден продолжает посылать оружие. "Это может стоить Трампу определенных рычагов влияния, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров", - пишет Reuters.

План Келлога, который предусматривает увеличение помощи Украине, если Путин не сядет за стол переговоров, может столкнуться с негативной реакцией в Конгрессе, где некоторые из ближайших союзников Трампа выступают против дополнительной военной помощи восточноевропейскому государству.

"Я не думаю, что у кого-то есть реалистичный план, как положить этому конец", - сказал Румер, бывший офицер американской разведки.