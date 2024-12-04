Минобороны планирует ввести должность военного омбудсмена
Министерство обороны Украины планирует ввести должность военного омбудсмена.
Источник: глава МОУ Рустем Умеров
Детали: Министр сообщил, что концепцию введения такого института представил накануне во время доклада президенту Зеленскому.
По его словам, эта инициатива направлена на системную защиту прав украинских военнослужащих.
Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое, мол, уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав воинов.
Следующим шагом станет введение института военного омбудсмена.
Он должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения.
Умеров обещает вскоре вынести этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.