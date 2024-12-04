Минобороны планирует ввести должность военного омбудсмена

Министерство обороны Украины планирует ввести должность военного омбудсмена.

Источник: глава МОУ Рустем Умеров

Детали: Министр сообщил, что концепцию введения такого института представил накануне во время доклада президенту Зеленскому.

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По его словам, эта инициатива направлена на системную защиту прав украинских военнослужащих.

Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое, мол, уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав воинов.

Следующим шагом станет введение института военного омбудсмена.

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Он должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения.

Умеров обещает вскоре вынести этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.