Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны планирует ввести должность военного омбудсмена

Валентина РоманенкоСреда, 4 декабря 2024, 12:14
Минобороны планирует ввести должность военного омбудсмена
иллюстративное фото с сайта «Армія Inform»

Министерство обороны Украины планирует ввести должность военного омбудсмена.

Источник: глава МОУ Рустем Умеров

Детали: Министр сообщил, что концепцию введения такого института представил накануне во время доклада президенту Зеленскому.

Реклама:

По его словам, эта инициатива направлена на системную защиту прав украинских военнослужащих.

Первым шагом в этом направлении стало создание Центрального управления защиты прав военнослужащих, которое, мол, уже демонстрирует конкретные результаты: реагированием на жалобы, выезды на места нарушений, проведение проверок и обеспечение восстановления прав воинов.

Следующим шагом станет введение института военного омбудсмена.

РЕКЛАМА:

Он должен получить все необходимые инструменты для реальной и основательной работы: защиты прав военнослужащих, резервистов и членов их семей, а также анализа системных проблем и их решения.

Умеров обещает вскоре вынести этот документ на рассмотрение депутатов Верховной Рады.

Минобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СМИ: Россия вероятно начала выводить свои войска из Сирии

Команда Трампа обсудила с Украиной и Белым домом прекращение войны – NBC

Дело о миллионной взятке: Суд арестовал экс-главу хозсуда Львовской области

Костина планируют отправить в Нидерланды послом – источники

Графики отключения света в субботу будут действовать почти все сутки

FT: Россия может запустить "Орешник" по Украине уже в эти выходные

Все новости...
Минобороны
Минобороны: 17-летние ребята смогут через Резерв+ становиться на воинский учет
Депутаты вызвали Умерова в Раду из-за скандалов по закупке мин
Новый еврокомиссар по обороне поговорил с Умеровым о защите Украины
Последние новости
01:36
Враг оккупировал еще 5 населенных пунктов вокруг Успеновки на Донетчине – DeepState
01:06
Бельгия в 2025 году увеличит группу войск быстрого реагирования НАТО
00:42
обновляетсяАрмия РФ снова атакует Украину ударными беспилотниками
00:24
видеоВ российском Орле прогремели взрывы, соцсети сообщают об атаке на нефтебазу
23:53
Топ-18 книг для восемнадцатилетних: подборка
23:50
Генштаб: Ситуация на Покровском и Времовском направлениях остается напряженной
23:38
футболОпределилось расписание матчей сборной Украины в квалификации чемпионата мира 2026
23:26
Словакия еще полгода сможет экспортировать топливо из российской нефти в Чехию
22:55
Командующего ОТГ "Донецк" Луценко уволили с должности – его заменит Тарнавский
22:46
Генсек НАТО предостерег от публичного обсуждения деталей соглашения о мире в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: