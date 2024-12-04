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Сибига: Украина не настаивает на вступлении в НАТО во время войны, но это наша стратегическая цель

Сергей Сидоренко, Анастасия ПроцСреда, 4 декабря 2024, 12:57
Сибига: Украина не настаивает на вступлении в НАТО во время войны, но это наша стратегическая цель
Сибига. фото: Getty Images

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не форсирует свое вступление в НАТО во время войны, учитывая позицию отдельных государств-членов.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на заявление министра

Детали: Отвечая на вопрос "ЕП" о формате членства и применения статьи 5, министр отметил, что сейчас диалог об этом не ведется. "Для этого должно наступить соответствующее время", – подчеркнул он.

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Андрей Сибига признал, что во время войны договоренность о формате членства не представляется реальной.

"Мы – страна, в отношении которой ведется российская агрессия, и действительно сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия – это позиция отдельных членов НАТО, которые считают, что это может повлечь прямое втягивание их в войну. А Украина к этому не стремится", – пояснил министр.

Впрочем, он подчеркнул, что принципиальная позиция Киева относительно членства остается неизменной. Украина, как и говорится в недавно обнародованном позиционном заявлении, считает членство в НАТО единственной возможной гарантией безопасности для себя.

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"Мы говорим о нашем членстве в НАТО. Стратегическая цель – это вступление в НАТО", – заявил он.

Подробно о переговорах в Брюсселе читайте в статье "Как Киев изменил позицию в отношениях с Альянсом и почему это произошло"

Ранее МИД обнародовал заявление о том, что Украина отказывается от тех гарантий, которые являются заменителями членства в НАТО.

НАТОМИД
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