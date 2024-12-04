Bihus.Info показало незадекларированные состояния работников Сервисного центра МВД

Работники крупнейшего Сервисного центра МВД пользуются автомобилями, которые отсутствуют в декларациях и оформлены на родственников или на посторонних людей.

Источник: расследование Bihus.Info

Дословно: "Сервисные центры МВД работают неэффективно и не могут справиться с обслуживанием граждан: люди ночуют под СЦ в очереди за талонами на практический экзамен, за электронным талоном приходится охотиться круглосуточно из-за некорректной работы системы, а хакеры и "бегунки" продолжают их продавать за деньги. Тем временем сотрудники СЦ ездят на работу на авто, отсутствующих в декларациях из-за оформления либо на родственников, либо на просто посторонних людей. Кроме этого, на их близких оформлено немало другого дорогостоящего имущества".

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Детали: Журналисты издания исследовали работу крупнейшего Сервисного центра страны - киевского ТСЦ № 8041 (ул.Победы, 20). В 2023 году Нацпол расследовал уголовное производство, согласно которому глава СЦ, вместе с несколькими администраторами, могли искусственно создать дефицит талонов, а затем через "бегунков" продавать услуги СЦ за 3-4 тысячи грн.

В этом году внутренняя безопасность выписала несколько десятков протоколов инспекторам этого СЦ: практический экзамен должен фиксироваться на видео и аудио, но записи некоторых экзаменов, как оказалось, отсутствуют. Впрочем, криминал закончился приговором только для "бегунка", инспекторы обжаловали в суде и отменили админпротоколы и штрафы, а проблема с дефицитом талонов после этого никак не решилась, подчеркивают журналисты.

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С 2022 года этот СЦ возглавляет Александр Бойко, который до этого работал в Черновцах. Декларация этого начальника скромная: в Киеве мужчина живет в чужой квартире, ездит на 10-летнем отцовском Toyota Land Cruiser. Но из Instagram его жены видно, что она пользуется автомобилями, которых не было в декларациях - вероятно это BMW X3 (от 50 тысяч долларов), электрокары Volkswagen ID.4 (от $30 тыс.) и BMW IX3 (от $60 тыс.). Именно такие машины на протяжении последних лет оформлялись на тестя Бойко и все покупались новыми. По словам Бойко, жена сейчас в Черновцах, поэтому он "что знал, то задекларировал".

В комментарии Bihus.Info Бойко заявил, что руководство и администраторы СЦ не причастны ни к дефициту талонов, ни к проблемам с работой системы электронной очереди, из-за которых людям приходится "охотиться" на талоны круглосуточно и иногда месяцами.

Мол, талон трудно взять только потому, что в Киеве очень много желающих сдавать экзамен, а инспекторов мало и новых СЦ никак не могут найти. Вместе с тем, Бойко не смог четко объяснить, как и почему талоны перетасовываются в системе ночью, когда она якобы не должна работать в принципе. В то же время Бойко признал, что такая работа системы не является эффективной.

Журналисты исследовали декларации и других сотрудников СЦ и проследили, каким элитным автопарком они пользуются.

Так администратор Владимир Науменко приезжает на работу на Audi E-Tron (стоимостью более 40 тысяч долларов), оформленной на 22-летнего сына. Ранее он также пользовался Toyota Highlander, записанной на брата - об этом упоминается в материалах того же уголовного производства Нацпола. До недавнего времени Науменко декларировал жену и двух сыновей, а после того как перестал декларировать - все трое существенно "приросли" имуществом.

На женщину оформили квартиру в новостройке и новый Highlander, у старшего сына появилась своя квартира в другом новом ЖК, дача на Киевском море, большое количество земли в Музычах под Киевом и Toyota Camry, а у младшего сына - также квартира в том же ЖК и уже упомянутый E-Tron. Ничего из этого в декларациях Науменко уже не отражено, отмечают расследователи.

Также на служебной парковке позади СЦ можно увидеть Lexus NX 300, оформленный на тещу администратора Анатолия Клименко. Из декларации Клименко можно узнать, что квартиру в новостройке ему подарил отец-пенсионер, которому она якобы обошлась в 50 тысяч грн. На этого же отца буквально в октябре оформили новый Lexus NX 450H+ (от $60 тысяч)

Сразу на двух разных "Теслах" - Tesla Model 3 и Tesla Model Y - ездит администратор Наталья Лось, хотя официально у нее есть только не очень свежий Dodge Challenger. Одна из "Тесл" записана на мужчину, которого в декларациях Лось нет, хотя теги в GetContact свидетельствуют о том, что это может быть ее гражданский муж.

Похожая история у администратора Сергея Панченко. Ни в одной из его деклараций нет жены, но на парковке СЦ можно найти Toyota Land Cruiser Prado, оформленный на женщину, которая на протяжении многих лет постила в соцсетях "семейные" фото с Панченко. Кроме того, на маму Панченко записан частный дом в КГ "Междуречье" под Киевом, а на отца в 2024 году оформили еще один Toyota Land Cruiser Prado.

Что касается инспекторов (в декларациях они все - администраторы), то большинство из них за последний год также обновили семейный автопарк. Например, Дмитрий Парченко пересел с древней Honda Accord - на Audi A6. Задекларированная цена авто - 600 тысяч грн., хотя предыдущий владелец продавал ее за 25 тысяч долларов, то есть чуть ли не вдвое дороже. Еще одна Audi, только A4, появилась у жены Сергея Дацкова. Из деклараций инспектора Романа Журкова исчезла вся родня, в то же время на парковке СЦ появились Chevrolet Volt и Chevrolet Menlo, оформленные соответственно на маму и (вероятно бывшего) тестя Журкова.

Интересный факт - этот Chevrolet Menlo стоимостью 20 тыс. долл. ранее принадлежал другому инспектору, Вадиму Чистякову. Сам Чистяков сейчас ездит на Volkswagen Id.4 Crozz (от 30 тыс. долл). Авто записано на женщину, которой в декларациях инспектора ранее не было. Еще одна вещь, которую Чистяков не указывает - это стоимость частного дома под Киевом. С его слов, земельный участок достался в подарок и уже с недостроем. Но ни кто подарил, ни во сколько средств стало достроить дом, инспектор не говорит.

Отдельного внимания заслуживают декларации инспектора Андрея Кухельного. На протяжении многих лет он якобы покупает машины по явно заниженным относительно рыночной стоимости ценам. Самое интересное - Lexus IS 200T, задекларированный по цене 30 тысяч гривен. Кроме этого, продав BMW 428I - Кухельный задекларировал доход всего лишь в 10 тысяч. Сейчас Кухельный ездит на Tesla Model 3, о приобретении которой до сих пор не подал декларации. Это может свидетельствовать, что машину снова оформили по заниженной цене.