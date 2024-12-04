В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор одной из крупнейших компаний медицинского страхования

В центре Нью-Йорка 4 декабря неизвестный открыл огонь и застрелил генерального директора одной из крупнейших американских компаний, которые занимаются медицинским страхованием, Брайана Томпсона.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на американские медиа

Детали: По сообщениям, 50-летнего главу фирмы United Healthcare застрелили, когда он направлялся на конференцию в отеле New York Hilton на Манхэттене. Полиция предполагает, что нападавший намеренно ждал Томпсона, а когда тот подошел на расстояние нескольких метров, открыл огонь.

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Мотивы покушения на Томпсона пока неизвестны, полиция начала расследование.

В материнской компании UnitedHealthcare Group заявили, что "глубоко опечалены" смертью Томпсона.

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"Мы тесно сотрудничаем с полицией Нью-Йорка и просим о вашем терпении и понимании в это сложное время", - говорится в сообщении.

Сообщается, что стрелку удалось скрыться, его разыскивает полиция.