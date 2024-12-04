В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор одной из крупнейших компаний медицинского страхования
В центре Нью-Йорка 4 декабря неизвестный открыл огонь и застрелил генерального директора одной из крупнейших американских компаний, которые занимаются медицинским страхованием, Брайана Томпсона.
Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на американские медиа
Детали: По сообщениям, 50-летнего главу фирмы United Healthcare застрелили, когда он направлялся на конференцию в отеле New York Hilton на Манхэттене. Полиция предполагает, что нападавший намеренно ждал Томпсона, а когда тот подошел на расстояние нескольких метров, открыл огонь.
Бизнесмена с ранением в грудь отвезли в больницу, где он скончался.
Мотивы покушения на Томпсона пока неизвестны, полиция начала расследование.
В материнской компании UnitedHealthcare Group заявили, что "глубоко опечалены" смертью Томпсона.
"Мы тесно сотрудничаем с полицией Нью-Йорка и просим о вашем терпении и понимании в это сложное время", - говорится в сообщении.
Сообщается, что стрелку удалось скрыться, его разыскивает полиция.