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Украина готовит санкции в ответ на действия властей Грузии – Зеленский

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 4 декабря 2024, 20:22
Украина готовит санкции в ответ на действия властей Грузии – Зеленский
Участники протеста в Грузии 4 декабря. Фото - GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Президент Владимир Зеленский анонсировал подготовку санкций в связи с действиями нынешней грузинской власти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на обращение Зеленского

Детали: Зеленский заявил, что "сегодняшняя власть в Грузии толкает страну на очевидную зависимость от России", подчеркнув, что эта проблема касается не только этого государства.

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"Это просто позорно, на какие вещи они (грузинская власть. – Ред.) идут сейчас против своего же народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии", – добавил он.

Глава государства анонсировал, что Киев готовит "юридическую реакцию" и совместно с партнерами по конкретным действиям.

"Поручил подготовить соответствующие санкционные решения", – уточнил Зеленский.

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Напомним, в Грузии уже почти неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции"

ГрузиясанкцииЗеленский
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