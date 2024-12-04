DeepState: Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области

Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области.

Источник: DeepState со ссылкой на видео бойцов батальона

Детали: По данным проекта и источников "Украинской правды", в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

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DeepState: Бійці 48 ОШБ витіснили ворога з Нового Комара.

Відео - DeepState pic.twitter.com/KBYAqMiMN3 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 4, 2024

Дословно: "Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села".