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DeepState: Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области

Татьяна ОлейникСреда, 4 декабря 2024, 22:33
DeepState: Бойцы 48 ОШБ вытеснили врага из села Новый Комар в Донецкой области
скриншот из видео бойцов 48 ОШБ

Бойцы 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана вытеснили российские силы из села Новый Комар в Донецкой области.

Источник: DeepState со ссылкой на видео бойцов батальона

Детали: По данным проекта и источников "Украинской правды", в украинский плен попали россияне из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

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Дословно: "Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села".

Донецкая областьвойнабоевые действия
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