Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США наказали пятерых человек, причастных к похищению детей из Украины

Олег ПавлюкСреда, 4 декабря 2024, 23:18
США наказали пятерых человек, причастных к похищению детей из Украины
Фото - Depositphotos

Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Госдепа

Детали: Ведомство не раскрывает перечень подсанкционных лиц, но уточняет, что речь идет о должностных лицах России и так называемых "органов власти", созданных Россией (вероятно, на временно оккупированных территориях Украины).

Реклама:

Отмечается, что многим похищенным детям "изменили идентичность и скрыли их происхождение, они подверглись пророссийской индоктринации и милитаризации или были усыновлены российскими семьями".

"Кремлевская власть создала множество препятствий для возвращения этих детей в Украину.  Постоянное пренебрежение Россией своими международно-правовыми обязательствами по предоставлению информации о местонахождении этих детей делает их безопасное возвращение почти невозможным", – отмечает Госдеп.

Там также выразили обеспокоенность все большим количеством сообщений о незаконном усыновлении украинских детей гражданами России и пообещали использовать все средства для возвращения детей и привлечения виновных к ответственности.

РЕКЛАМА:

В октябре уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей.

Именно за это преступление Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по делам детей Марии Львовой-Беловой.

Польский Сейм в сентябре принял резолюцию с осуждением похищения украинских детей Россией.

СШАдетисанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту

Генштаб подтвердил попадание по нефтебазе в Орле

Россия атаковала 132 БПЛА, из них 58 сбиты

ISW назвал цели российских атак на энергетику Украины

ЕС готовит первые санкции против России за дезинформацию – Bloomberg

СМИ: Россия вероятно начала выводить свои войска из Сирии

Все новости...
США
В центре Нью-Йорка застрелен гендиректор одной из крупнейших компаний медицинского страхования
Спикер Джонсон не будет ставить на голосование запрос Байдена о $24 млрд помощи Украине
Блинкен обещает, что в ближайшее время Украина получит $50 млрд от ЕС и США
Последние новости
13:02
Западные лидеры обсудят миротворцев с Зеленским в Брюсселе - СМИ
12:48
За сутки энергетики восстановили питание для более 40 тысяч потребителей
12:26
Украинские военные оставили ряд позиций в Донецкой области из-за разрушений - ОСУВ "Хортица"
12:14
На границе с Польшей владельцы покинули лабрадора: зоозащитники отреагировали на огласку
12:10
В Финляндии депутатку ударили в парке
11:48
Meta закликає не допустити перетворення OpenAI на комерційну структуру – WSJ
11:33
ГУР ожидает участие военных КНДР в штурмах "в ближайшее время"
11:14
Вероятность – более 99%: ученые говорят, что 2024 побьет температурные рекорды
11:06
Вучич говорит об угрозе санкций для сербской нефтяной компании, где акционером является "Газпром"
10:41
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту
Все новости...
Реклама:
Реклама: