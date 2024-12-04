США наказали пятерых человек, причастных к похищению детей из Украины

Государственный департамент США объявил о введении визовых санкций против пяти человек, связанных с принудительной депортацией, перемещением и заключением украинских детей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Госдепа

Детали: Ведомство не раскрывает перечень подсанкционных лиц, но уточняет, что речь идет о должностных лицах России и так называемых "органов власти", созданных Россией (вероятно, на временно оккупированных территориях Украины).

Реклама:

Отмечается, что многим похищенным детям "изменили идентичность и скрыли их происхождение, они подверглись пророссийской индоктринации и милитаризации или были усыновлены российскими семьями".

"Кремлевская власть создала множество препятствий для возвращения этих детей в Украину. Постоянное пренебрежение Россией своими международно-правовыми обязательствами по предоставлению информации о местонахождении этих детей делает их безопасное возвращение почти невозможным", – отмечает Госдеп.

Там также выразили обеспокоенность все большим количеством сообщений о незаконном усыновлении украинских детей гражданами России и пообещали использовать все средства для возвращения детей и привлечения виновных к ответственности.

РЕКЛАМА:

В октябре уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей.

Именно за это преступление Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по делам детей Марии Львовой-Беловой.

Польский Сейм в сентябре принял резолюцию с осуждением похищения украинских детей Россией.