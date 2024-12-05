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Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии, в списке экс-игрок "Динамо"

Алена МазуренкоЧетверг, 5 декабря 2024, 12:52
Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии, в списке экс-игрок Динамо
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийской власти Грузии, в частности миллиардера экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников. В общем санкции ввели против 19 человек.

Источник: обращение Зеленского, офис президента

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину...

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Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей.

И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально".

Детали: По словам Зеленского, если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы: "Нельзя потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину".

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Он призвал вместе защищаться против Москвы.

Обновлено: Позже в ОП опубликовали санкционный список, в который попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и экс-игрок "Динамо" Каха Каладзе.

Санкционный список:

  • глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили;
  • мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который в прошлом играл за киевский футбольный клуб "Динамо";
  • глава Апелляционного суда Грузии Михаил Чинчаладзе;
  • исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе;
  • глава МВД Вахтанг Гомелаури;
  • экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе;
  • владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе;
  • судья Леван Мурусидзе;
  • депутаты от "Грузинской мечты" Виктор Джапаридзе и Димитри Самхарадзе;
  • заместителя министра обороны Георги Хаиндрава;
  • премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе;
  • Гиорги Кобахидзе;
  • государственный поверенный в Имерети Звиад Шаламберидзе;
  • судья Шалва Тадумадзе;
  • вице-премьер Тея Цулукиани;
  • миллиардер экс-премьер Бидзина Иванишвили;
  • министр регионального развития и инфраструктуры Карселадзе Ираклий;
  • председатель комиссии по коммуникациям Бекаури Каха.

Санкции будут действовать в течение 10 лет.

Напомним:

  • В Грузии продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
  • Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

ГрузиясанкцииУкраина
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