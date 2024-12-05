Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии, в списке экс-игрок "Динамо"
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийской власти Грузии, в частности миллиардера экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников. В общем санкции ввели против 19 человек.
Источник: обращение Зеленского, офис президента
Прямая речь Зеленского: "Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину...
Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей.
И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально".
Детали: По словам Зеленского, если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы: "Нельзя потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину".
Он призвал вместе защищаться против Москвы.
Обновлено: Позже в ОП опубликовали санкционный список, в который попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и экс-игрок "Динамо" Каха Каладзе.
Санкционный список:
- глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили;
- мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который в прошлом играл за киевский футбольный клуб "Динамо";
- глава Апелляционного суда Грузии Михаил Чинчаладзе;
- исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе;
- глава МВД Вахтанг Гомелаури;
- экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе;
- владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе;
- судья Леван Мурусидзе;
- депутаты от "Грузинской мечты" Виктор Джапаридзе и Димитри Самхарадзе;
- заместителя министра обороны Георги Хаиндрава;
- премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе;
- Гиорги Кобахидзе;
- государственный поверенный в Имерети Звиад Шаламберидзе;
- судья Шалва Тадумадзе;
- вице-премьер Тея Цулукиани;
- миллиардер экс-премьер Бидзина Иванишвили;
- министр регионального развития и инфраструктуры Карселадзе Ираклий;
- председатель комиссии по коммуникациям Бекаури Каха.
Санкции будут действовать в течение 10 лет.
Напомним:
- В Грузии продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.
- Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.