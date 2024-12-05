Украина ввела санкции против пророссийских властей Грузии, в списке экс-игрок "Динамо"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против пророссийской власти Грузии, в частности миллиардера экс-премьера Бидзина Иванишвили и его приспешников. В общем санкции ввели против 19 человек.

Источник: обращение Зеленского, офис президента

Прямая речь Зеленского: "Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину...

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Украина применила санкции против Иванишвили и его сообщников - 19 человек. Именно те, кто продает интересы Грузии и людей.

И мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же - действовать принципиально".

Детали: По словам Зеленского, если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше - потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы: "Нельзя потерять никого в этом регионе - ни Грузию, ни Молдову, ни Украину".

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Он призвал вместе защищаться против Москвы.

Обновлено: Позже в ОП опубликовали санкционный список, в который попали премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и экс-игрок "Динамо" Каха Каладзе.

Санкционный список:

глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили ;

; мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии власти "Грузинская мечта" Каха Каладзе , который в прошлом играл за киевский футбольный клуб "Динамо";

, который в прошлом играл за киевский футбольный клуб "Динамо"; глава Апелляционного суда Грузии Михаил Чинчаладзе ;

; исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе ;

; глава МВД Вахтанг Гомелаури ;

; экс-генпрокурор Отар Парцхаладзе ;

; владелец телекомпании "Имеди" Ираклий Рухадзе ;

; судья Леван Мурусидзе ;

; депутаты от "Грузинской мечты" Виктор Джапаридзе и Димитри Самхарадзе ;

и ; заместителя министра обороны Георги Хаиндрава ;

; премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ;

; Гиорги Кобахидзе ;

; государственный поверенный в Имерети Звиад Шаламберидзе ;

; судья Шалва Тадумадзе ;

; вице-премьер Тея Цулукиани ;

; миллиардер экс-премьер Бидзина Иванишвили ;

; министр регионального развития и инфраструктуры Карселадзе Ираклий ;

; председатель комиссии по коммуникациям Бекаури Каха.

Санкции будут действовать в течение 10 лет.

Напомним: